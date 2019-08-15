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17:38 15.08.2019

Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

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Труба: во фракции Порошенко готовят представление в КС о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что во фракции пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовят представление в Конституционный суд Украины о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР.

"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - написал Труба в своем Телеграм-канале в четверг.

Однако, по его словам, есть несколько "но", в частности закон о ГБР разрабатывали депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва, за этот закон голосовала вся фракция Порошенко, а сам тогдашний президент Порошенко документ подписал.

"Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты из БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало", - отметил Труба.

Он также указал, что эта комиссия выбирает не только директора ГБР и его заместителей, но еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. "Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить", - написал директор ГБР.

Он высказал мнение, что такие действия имеют "политическую" логику. "Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть и вот такой странный. Но нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров Генпрокуратуры Украины, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к закону о ГБР у нас есть очень много вопросов", - написал Труба.

Теги: #гбр #конституционный_суд #порошенко #евросолидарность #труба
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