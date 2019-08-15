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17:02 15.08.2019

Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

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Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

Подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку в настоящее время не выдвинуто, заявляет адвокат чиновника Татьяна Матяш.

"У нас нет еще конкретного подозрения. Фабула дела (по которому задержан Грымчак- ИФ) звучит так, что это дело Майдана, дело Татьяны Черновол", - сообщила Матяш журналистам возле здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве в четверг.

Адвокат обвинила следственные органы в процессуальных нарушениях.

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Теги: #адвокат #грымчак #подозрение
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