Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

Подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку в настоящее время не выдвинуто, заявляет адвокат чиновника Татьяна Матяш.

"У нас нет еще конкретного подозрения. Фабула дела (по которому задержан Грымчак- ИФ) звучит так, что это дело Майдана, дело Татьяны Черновол", - сообщила Матяш журналистам возле здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве в четверг.

Адвокат обвинила следственные органы в процессуальных нарушениях.

Как сообщалось, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.