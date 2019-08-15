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14:58 15.08.2019

В Нацполиции планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным автомобилем

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В Нацполиции планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным автомобилем

В Национальной полиции Украины планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным транспортом, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщает в четверг пресс-служба Нацполиции, проект "Полицейский офицер громады" при поддержке США начал активно внедряться в пяти областях Украины, в том числе Хмельницкой области.

"Мы можем обеспечить каждого офицера, который будет работать в громаде, служебным автомобилем. Два офицера – два автомобиля, три офицера – три автомобиля. И они не уедут со своей территории кого-то конвоировать или что-то охранять", - отметил Князев.

По его словам, офицеры будут постоянно находиться в ОТГ (объединенной территориальной громаде), периодически появляясь в отделе полиции для отчета или получения напутствий. При этом коммуникация полицейского с руководством полиции будет происходить с использованием электронных средств связи.

Кроме того, впоследствии – после обучения офицеров громад – возможен вариант их оснащения электронными средствами для взыскания штрафов за правонарушения, которые относятся к зоне ответственности полиции. Это позволит лишний раз не доставлять человека в отдел полиции или не отвлекать его от дел.

Князев отметил, что Национальная полиция не планирует до конца года останавливаться на пяти областях, где начнется проект "Полицейский офицер громады". Следующим шагом станет реорганизация работы отделов и отделений полиции на местах.

В свою очередь руководитель регионального офиса IСIТАР (International Criminal Investigative Training Assistance Program) в Украине Министерства юстиции США Джон Монтанио заметил, что проект "Полицейский офицер громады" позволит главам ОТГ работать вместе с полицией, совместно находя и решая проблемы на причинном уровне.

"Будущие полицейские офицеры громады, которые будут работать в ваших громадах, будут учиться, как находить, решать, уменьшать количество и искоренять проблемы перед тем, как они могут превратиться в большие неприятности. Это называется проактивным подходом в работе полиции", - сказал Монтанио.

Теги: #авто #реформа #отг #нацполиция
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