На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

В Киеве ежегодная школьная ярмарка пройдет на ул.Крещатик на выходных, 17-18 августа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), на тротуаре вдоль проезжей части около выхода со станции метро "Крещатик" будут размещены объекты торговли со школьной формой, спортивной одеждой, обувью, канцелярией, школьными рюкзаками и ранцами.

В КГГА отметили, что все школьные вещи можно приобрести по ценам на 10-15% ниже, чем в торговой сети, так как ярмарка является социальным проектом.

На школьной ярмарке будет представлен ассортимент товаров от украинских и зарубежных производителей, в частности, школьная форма, рюкзаки и портфели, одежда и обувь, а также канцелярия.

Кроме того, для школьников предусмотрена большая зона развлечений и мастер-классов, веселые конкурсы и викторины, игры с аниматорами, подарки от партнеров.

Также в рамках мероприятия состоится фестиваль детского творчества и фестиваль детской моды, на котором 80 юных моделей агентства продемонстрируют на подиуме лучшие коллекции 20 украинских дизайнеров и брендов.