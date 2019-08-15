События

14:47 15.08.2019

У покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили множественные переломы

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У американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, при вскрытии обнаружили множественные переломы костей в области шеи, сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, у финансиста была сломана подъязычная кость, сообщает газета. Подобный перелом случается при самоубийстве, но чаще его можно наблюдать в случае удушения, рассказали газете эксперты.

"Если, гипотетически, сломана подъязычная кость, обычно это наводит на мысли об удушении, но это не однозначно и не исключает самоубийства", - заявил председатель Национальной ассоциации патологоанатомов США Джонатан Арден.

Специалисты, проводившие вскрытие, теперь запрашивают дополнительную информацию, касающуюся жизни Эпштейна в последние часы, рассказали источники газеты.

Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, покончил с собой в тюрьме.

Обвиняемый находился в тюрьме Манхэттена в ожидании суда. При этом ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

Теги: #сша #миллиардер #убийство
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