События

14:03 15.08.2019

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

2 мин читать
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

 Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Согласно решению суда, копия резолютивной части которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины суд в четверг, 15 августа, постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Определение следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Захарченко находится не в Украине.

Как сообщалось, Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел.

Теги: #захарченко #арест #суд #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 15.08.2019
НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

12:26 15.08.2019
Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

22:50 14.08.2019
Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

18:51 14.08.2019
САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

16:55 14.08.2019
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

16:41 14.08.2019
Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

15:16 14.08.2019
Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

14:45 14.08.2019
Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

14:45 14.08.2019
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

13:46 14.08.2019
Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

МИД Украины вновь призывает Москву освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нацполиции планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным автомобилем

На Крещатике в Киеве в выходные пройдет ежегодная школьная ярмарка

У покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили множественные переломы

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

Кличко обратится в КС для толкования закона "О городе-герое столице Украины Киеве" – нардеп

НСЖУ обвиняет "Укрпошту" в уничтожении печатной прессы

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

МИД Украины вновь призывает Москву освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА