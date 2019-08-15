НСЖУ обвиняет "Укрпошту" в уничтожении печатной прессы

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) возмущен повышением "Укрпоштой" тарифов на доставку прессы в среднем на 15%, ждет от нового правительства программы содействия развитию украинских СМИ.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, комментируя публикацию на сайте Министерства инфраструктуры Украины проекта приказа о новых тарифах на прием и доставку печатной прессы с 1 января 2020 года.

"С издателями не ведется диалог об улучшении качества почтовой доставки прессы, не дискутируются гигантские масштабы падения подписных тиражей (реальная картина маскируется дешевыми фейковыми газетами-листочками за 20 коп.) - нас просто ставят перед фактом повышения тарифов", - написал он на странице в Facebook.

Как заявил Томиленко, это сознательные шаги, направленные против национальных и региональных газет, на что НСЖУ уже указывал в своих обращениях к власти.

"Считаем, что вопрос тарифов не должны нарушать ни действующий министр инфраструктуры (Владимир Омелян – ИФ), ни руководитель "Укрпошты" (Игорь Смелянский – ИФ). А от нового правительства ждем воплощения вменяемой программы содействия развитию украинских СМИ (в частности, прессы) и реальной защиты информационного пространства", - добавил он.

В то же время глава "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил о состоявшейся в среду встрече с украинскими издателями, в ходе которой обсуждалась тема тарифов и поддержка прессы со стороны государства.

"Если коротко: тиражи печатной прессы падают и будут падать вследствие цифровизации, сокращения количества жителей страны и особенно - в селе (основа подписки). "Укрпошта" будет делать все возможное для удержания подписчиков (запускаются подписка онлайн, система скидок, система мотивации сотрудников, усиливается контроль качества), тарифы будут расти так же, как и зарплата сотрудников, поскольку переложить эти расходы не на кого, а такой господдержки, как, например, у Почты Италии в EUR170 млн на доставку прессы, у нас нет и, скорее всего, никогда не будет", - написал он по итогам встречи на странице в Facebook в четверг.

"Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов.