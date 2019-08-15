События

12:03 15.08.2019

Более 270 участников ВНО-2019 получили 200 баллов – УЦОКО

1 мин читать
Более 270 участников ВНО-2019 получили 200 баллов – УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования констатирует, что 274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один - по трем предметам.

"Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Так, по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному абитуриенту.

"Мы имеем одного участника, которые зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов", - добавил Бойко.

Он отметил, что это девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

Теги: #образование #вно #балы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 15.08.2019
Девочки показали лучшие результаты государственной итоговой аттестации, чем мальчики - УЦОКО

Девочки показали лучшие результаты государственной итоговой аттестации, чем мальчики - УЦОКО

11:38 15.08.2019
Почти 11% участников ВНО запросили тестовые задания по физике на русском языке - УЦОКО

Почти 11% участников ВНО запросили тестовые задания по физике на русском языке - УЦОКО

18:46 12.08.2019
Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

Рабочая группа Минздрава рекомендует отчислить фотографировавших задания IFOM студентов

09:51 09.08.2019
В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

В институт традиционной и нетрадиционной медицины в Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами - Минздрав

07:54 09.08.2019
В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

В Вашингтоне запущен проект сотрудничества между Украиной и США в области современной ядерной науки и инженерии

16:33 08.08.2019
Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

14:20 02.08.2019
Более 1,8 тыс. поступающих на магистратуру по "праву" и "международному праву" получили рекомендации на бюджет

Более 1,8 тыс. поступающих на магистратуру по "праву" и "международному праву" получили рекомендации на бюджет

09:42 31.07.2019
ТОП-список специальностей с самыми большими проходными баллами в 2019 году возглавили международные специальности

ТОП-список специальностей с самыми большими проходными баллами в 2019 году возглавили международные специальности

17:33 23.07.2019
В Украине самым популярными у абитуриентов специальностями стали филология, право и менеджмент

В Украине самым популярными у абитуриентов специальностями стали филология, право и менеджмент

23:00 21.07.2019
"Слуга народа" и еще 2 партии обратились в Киевскую школу экономики для обучения своих депутатов

"Слуга народа" и еще 2 партии обратились в Киевскую школу экономики для обучения своих депутатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

МИД Украины вновь призывает Москву освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

Кличко обратится в КС для толкования закона "О городе-герое столице Украины Киеве" – нардеп

НСЖУ обвиняет "Укрпошту" в уничтожении печатной прессы

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

МИД Украины вновь призывает Москву освободить украинских политзаключенных Кольченко и Бекирова

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

Минкультуры о "деле Грымчака": мы не согласовываем проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области в 2018 году

Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА – Генпрокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА