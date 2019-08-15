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11:38 15.08.2019

Почти 11% участников ВНО запросили тестовые задания по физике на русском языке - УЦОКО

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Почти 11% участников ВНО запросили тестовые задания по физике на русском языке - УЦОКО

 Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что 10,9% участников внешнего независимого оценивания запросили тестовые задания по физике на русском языке, а по другим предметам от 3,4% до 8,6% абитуриентов.

По данным УЦОКО, Центр может предоставлять экзаменационные задания на русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.

"Среди этих предметов перевод, в первую очередь на русский язык, заказывают абитуриенты по естественно-математическим предметам, где есть некие отличия в украиноязычной или русскоязычной терминологиях", - сказал исполняющий обязанности директора УЦОКО Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Так, задания на русском языке по физике получили 10,9% абитуриентов, по математике – 8,6%, по химии – 8,3%, по биологии – 6,6%, по географии – 6% и по истории Украины – 3,4% абитуриентов.

На других языках задания запрашивало не более 0,5% абитуриентов, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не получал.

Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.

Теги: #образование #вно #уцоко
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