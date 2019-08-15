Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней школьницы в Кировоградской области в 2018 году

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в августе 2018 года в селе Суботцы Кировоградской области.

Как сообщило МВД Украины в соцсети Фейсбук, жительница села Субботцы Диана Христенко исчезла 24 августа 2018 года.

Как выяснили полицейские, Диана ночью возвращалась домой после дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с молодым человеком. За 300 метров до дома девушка громко закричала и сказала молодому человеку, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ней прервалась.

Поиски девушки продолжались, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

"При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области", - отмечается в сообщении.