Болтон предостерег правительство Китая от любых репрессий против протестующих в Гонконге

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.

"Китайцы должны очень внимательно смотреть на шаги, которые они предпринимают, потому что люди в Америке помнят площадь Тяньаньмэнь. Они помнят фотографию человека, стоящего перед танками, (...) они помнят голоса китайских людей, просивших свободы и демократии, и они помнят репрессии китайского правительства в 1989 году", - заявил Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Было бы большой ошибкой создать такую новую память в Гонконге", - добавил он.

Болтон также отметил, что любой признак агрессии со стороны китайского правительства вызовет ответный удар со стороны Конгресса США.

"Настроение в Конгрессе очень неустойчиво в этот момент, и один неверный шаг китайского правительства, я думаю, вызовет взрыв на Капитолийском холме", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп огласил в твиттере идею о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения кризиса в Гонконге.

"У меня нет сомнений в том, что если председатель Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это. Может, нужна личная встреча (лидеров США и КНР - ИФ)?", - написал он в твиттере в четверг, комментируя акции протеста, продолжающиеся в Гонконге.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.