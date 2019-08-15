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04:22 15.08.2019

Трамп предлагает Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить Гонконг

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Трамп предлагает Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить Гонконг

Президент США Дональд Трамп озвучил в твиттере идею о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения кризиса в Гонконге.

"У меня нет сомнений в том, что если председатель Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это. Может, нужна личная встреча (лидеров США и КНР - ИФ)?", - написал он в твиттере в четверг, комментируя акции протеста, продолжающиеся в Гонконге.

Также Трамп назвал Си Цзиньпина жестким переговорщиком, хорошим человеком и "выдающимся лидером, которого очень уважает собственный народ".

 

Теги: #гонконг #сша #трамп #встреча
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