Трамп предлагает Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить Гонконг

Президент США Дональд Трамп озвучил в твиттере идею о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения кризиса в Гонконге.

"У меня нет сомнений в том, что если председатель Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это. Может, нужна личная встреча (лидеров США и КНР - ИФ)?", - написал он в твиттере в четверг, комментируя акции протеста, продолжающиеся в Гонконге.

Также Трамп назвал Си Цзиньпина жестким переговорщиком, хорошим человеком и "выдающимся лидером, которого очень уважает собственный народ".