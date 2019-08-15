События

03:35 15.08.2019

Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

1 мин читать

УКРВ Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве, сообщил адвокат Феликс Кашарский, сообщает "Радио Свобода",

"Адвокат сообщил, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве)", - отметили в сообщении.

Теги: #обыск #грымчак #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:53 14.08.2019
Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

22:50 14.08.2019
Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

22:39 14.08.2019
СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

СБУ и НАБУ у задержали замминистра Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн

22:05 14.08.2019
СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

17:55 14.08.2019
В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

17:48 14.08.2019
Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

16:14 14.08.2019
Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

16:06 14.08.2019
Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

13:07 14.08.2019
Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

12:45 14.08.2019
Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ и НАБУ проводят обыск у замглавы МинВОТ Грымчака

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп предлагает Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить Гонконг

В Тунисе зарегистрировали 26 кандидатов для участия в выборах президента страны

Глава МИД Франции призывает все стороны в Гонконге к диалогу для мирного решения кризиса

Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

Кличко свидетельствовал в НАБУ по делу о возможном предложении взятки в $20 млн Богдану

На Донбассе в среду боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

В "Квартале" показали "нового Зеленского" и пародию на главу ОП Андрея Богдана

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА