Обыск в квартире Грымчака завершен - адвокат

УКРВ Киеве правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве, сообщил адвокат Феликс Кашарский, сообщает "Радио Свобода",

"Адвокат сообщил, что сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской" (вероятно, в управлении специальных расследований Генпрокуратуры на улице Борисоглебский в Киеве)", - отметили в сообщении.