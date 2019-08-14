События

23:51 14.08.2019

В Тунисе зарегистрировали 26 кандидатов для участия в выборах президента страны

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 Избирательная комиссия Туниса на данный момент зарегистрировала 26 кандидатов, которые будут вести борьбу за пост президента страны на грядущих сентябрьских выборах, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что заявки подали в общей сложности 96 человек. Однако число кандидатов, которые примут участие в выборах, может еще вырасти, так как окончательные официальные данные избирательная комиссия объявит 31 августа. До этого времени те лица, которые получили отказ, смогут обжаловать решение.

В числе тех, кто будет бороться за президентский пост, - премьер Туниса Юсеф Шахет, а также бывший глава Минобороны страны Абдель Карим аз-Збиди, который ушел в отставку, чтобы участвовать в этих выборах.

Досрочные президентские выборы пройдут в Тунисе 15 сентября. Их проведение связано с кончиной главы государства Беджи Каид Эс-Себси. Он ушел из жизни 25 июля в возрасте 92 лет. Эс-Себси занимал пост президента Туниса с конца 2014 года.

Теги: #президент #тунис #кандидаты #выборы
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