В Тунисе зарегистрировали 26 кандидатов для участия в выборах президента страны

Избирательная комиссия Туниса на данный момент зарегистрировала 26 кандидатов, которые будут вести борьбу за пост президента страны на грядущих сентябрьских выборах, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что заявки подали в общей сложности 96 человек. Однако число кандидатов, которые примут участие в выборах, может еще вырасти, так как окончательные официальные данные избирательная комиссия объявит 31 августа. До этого времени те лица, которые получили отказ, смогут обжаловать решение.

В числе тех, кто будет бороться за президентский пост, - премьер Туниса Юсеф Шахет, а также бывший глава Минобороны страны Абдель Карим аз-Збиди, который ушел в отставку, чтобы участвовать в этих выборах.

Досрочные президентские выборы пройдут в Тунисе 15 сентября. Их проведение связано с кончиной главы государства Беджи Каид Эс-Себси. Он ушел из жизни 25 июля в возрасте 92 лет. Эс-Себси занимал пост президента Туниса с конца 2014 года.