Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра, сообщает пресс-служба МинВОТ.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.