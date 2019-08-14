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22:50 14.08.2019

Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

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Задержание Грымчака не касается деятельности МинВОТ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявляет о том, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра, сообщает пресс-служба МинВОТ.

"По информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - говорится в сообщении, на официальной странице МинВОТ в Твиттере.

Теги: #минвот #грымчак #украина #арест
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