События

21:47 14.08.2019

Глава МИД Франции призывает все стороны в Гонконге к диалогу для мирного решения кризиса

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 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает все стороны, которые имеют отношение к ситуации в Гонконге, избегать обострения напряженности и возобновить диалог.

"Я призываю все стороны, в частности, власти Гонконга, возобновить диалог с тем, чтобы найти мирное решение кризиса и положить конец росту насилия", - говорится в заявлении Ле Дриана, распространенном на сайте ведомства.

По его словам, акции протеста в Гонконге проходят "во все более напряженной атмосфере". Он заверил, что Франция и другие европейские страны тщательно следят за развитием событий.

Ле Дриан напомнил о важности принципа "Одна страна - две системы", который "гарантирует верховенство закона, соблюдение прав человек и свобод, а также независимость судебной системы".

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Теги: #гонконг #франция #поздравление #мид
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