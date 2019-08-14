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20:55 14.08.2019

Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

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Джонсон не видит у ЕС желания искать компромисс по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз не демонстрирует желания идти на компромисс для решения ситуации вокруг Brexit.

"Наши европейские друзья не проявляют желания идти на компромисс, они вообще на него не идут в том, что касается соглашения о выходе, хотя оно было отвергнуто три раза (британским парламентом - ИФ)", - приводят британские СМИ слова Джонсона.

"Они строго придерживаются каждой буквы, каждой запятой этого соглашения, в том числе по вопросу "страховочного плана" (по ирландской границе - ИФ)", - отметил премьер.

Он посетовал на "ужасное сотрудничество" между членами британского парламента и Брюсселем по вопросу Brexit.

Между тем, Джонсон позже заверил, что он решительно настроен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС 31 октября 2019 года.

"(Лидер лейбористов - ИФ) Джереми Корбин хочет отменить (результаты - ИФ) референдума и спорит о Brexit на протяжении уже нескольких лет. Но я привержен тому, чтобы вести нашу страну вперед и вывести Великобританию из ЕС к 31 октября", - написал Джонсон в "Твиттере".

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Теги: #brexit #мнение #британия #премьер
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