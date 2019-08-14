События

19:29 14.08.2019

На Донбассе в среду боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

1 мин читать
На Донбассе в среду боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

На Донбассе в течение среды боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: возле Песков по направлению Веселого, вблизи Лебединского по направлению Ужовки, и трижды в районе Гнутово в направлении Пикузы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершил 1 обстрел позиций объединенных сил: вблизи Южного в направлении шахты им.Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О потерях на протяжении текущих суток в ООС не сообщают.

За прошедшие сутки, 13 августа, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. На протяжении прошедших суток потерь с украинской стороны не было.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 14.08.2019
Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

07:10 14.08.2019
Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:47 13.08.2019
Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

14:02 13.08.2019
КПВВ "Станица-Луганская" будет работать до 18.00 в связи с разминированием

КПВВ "Станица-Луганская" будет работать до 18.00 в связи с разминированием

13:05 13.08.2019
Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

07:32 13.08.2019
Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный – штаб ООС

19:36 12.08.2019
Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

07:07 12.08.2019
Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

19:55 11.08.2019
Боевики в воскресенье четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики в воскресенье четырежды нарушили режим тишины на Донбассе

07:20 11.08.2019
Боевики в субботу тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

Боевики в субботу тринадцать раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

В "Квартале" показали "нового Зеленского" и пародию на главу ОП Андрея Богдана

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Власти Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА