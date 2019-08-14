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18:33 14.08.2019

В "Квартале" показали "нового Зеленского" и пародию на главу ОП Андрея Богдана

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В "Квартале" показали "нового Зеленского" и пародию на главу ОП Андрея Богдана

Во вторник, 13 августа, в Одессе состоялись съёмки новых выпусков проекта "Вечерний Квартал", который впервые проходили без участия избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

"Открывал шоу традиционный политический номер, в этот раз на тему новоселья в новом офисе президента. По сюжету в кабинет к Зеленскому по очереди заходили Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко и пытались договориться о сотрудничестве, вручая различные презенты. Как и предполагали некоторые СМИ, роль Владимира (Зеленского – ИФ) в "Квартале" теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта "Братья Шумахеры", - сообщает пресс-служба студии "Квартал 95".

Впервые в новых выпусках в "Вечернем квартале" "пройдутся" по руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. "В одном номере "квартальщики" сравнят его с "суфлером, которому ухо Зеленского само однажды может сказать "отвали", а в другом, музыкальном – представят от его имени романтическое признание президенту на мотив хита Леонида Агутина "Я буду всегда с тобой".

"Политическим темам в этот раз действительно было посвящено много номеров. Причём стебались участники "Квартала", как и раньше, над самыми актуальными новостями, которые появлялись в информационном пространстве в последние месяцы. Так, например, на сцене была продемонстрирована шуточная демо-версия проекта по диджитализации страны "Украина в смартфоне", - отмечают в студии.

Самого президента Зеленского "кварталовцы" "укололи" за любовь к шаурме, вездесущую охрану, съезд партии в Трускавце и "наезды" на чиновников по всей стране. Тому, как реагирует семья одного их таких чиновников на приезд в город Зеленского, был посвящён отдельный номер.

Еще впервые в "Вечернем Квартале" показали пародию на первую леди Украины Елену Зеленскую. По сценарию она вместе с мужем пришла на съемки шоу и комментировала вместе с супругом происходящее на сцене прямо из зрительного зала.

Теги: #зеленский #квартал #богдан
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