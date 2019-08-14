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18:08 14.08.2019

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

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ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрит поступившие из Генеральной прокуратуры Украины ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко на заседании 20 августа.

"Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 20 августа 2019 в 10:00… Будет проводиться онлайн-трансляция заседания ВСП", - сообщает пресс-центр судебной власти Украины в среду.

В сообщении отмечается, что ходатайства о временном отстранении указанных трех судей от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности поступили от заместителя генерального прокурора, имя которого не называется.

В пресс-центре судебной власти также напоминают, что решением Второй дисциплинарной палаты ВСП от 8 апреля 2019 года судья окружного административного суда города Киева Евгений Аблов отстранен от осуществления правосудия.

Теги: #всп #гпу #судья #вовк #генпрокуратура
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