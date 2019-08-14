Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы в 2014 году помощника предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) Александра Драбинко, в котором фигурирует народный депутат Вадим Новинский, не прекращалось и в настоящее время продолжается, сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева от 25 мая 2019 года было удовлетворено ходатайство адвоката Новинского и предоставлен месяц на завершение досудебного расследования. Это постановление было обжаловано Генпрокуратурой и пострадавшим, но Киевский апелляционный суд 9 июля отказал в открытии производства. Это постановление было обжаловано в Верховном суде, который решение еще не принял.

"Постановлением следственного судьи Сергея Вовка от 18.07.2019 частично удовлетворено заявление прокурора о разъяснении решения суда от 25.06.2019 и разъяснено, что совершение действий по завершению проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений... касаются только субъекта обращения по жалобе Новинского. Исключительно во исполнение указанных судебных решений и на их основании следователем Генеральной прокуратуры Украины 26.07.2019 было принято решение о закрытии (в части) уголовного производства в отношении субъекта обращения по жалобе Новинского. Постановлением прокурора от 12.08.2019 указанное решение следователя отменено как незаконное", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что такое решение было принято ввиду того, что действующее законодательство "не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля (Новинского, который в этом деле имеет статус свидетеля – ИФ)". "Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - резюмируется в сообщении.

Новинский фигурирует в производстве, открытом еще 21 мая 2014 года, о незаконном лишении свободы митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и удержанию его в качестве заложника, организованному преступной группой в составе экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Новинский проходит в этом деле как свидетель, но ему планируется выдвинуть подозрение, однако это так не было сделано.

8 декабря 2016 года Верховная Рада удовлетворила представление генпрокурора о даче согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Таким образом, парламент частично снял с него неприкосновенность, поддержав представление генпрокурора, разрешив привлечь его к уголовной ответственности. Однако правоохранители не смогут задержать Новинского, к нему также не сможет быть применена мера пресечения в виде ареста, так как на это должно быть соответствующее разрешение Верховной Рады.

На досрочных выборах 21 июля Новинский, как представитель партии "Оппозиционный блок", победил в мажоритарном округе №57 (г.Мариуполь Донецкой области) и впоследствии был признан избранным народным депутатом Верховной Рады IX созыва.