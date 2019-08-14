События

16:55 14.08.2019

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

3 мин читать
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.

"Апелляционные жалобы адвоката, защитника Перепелицы (адвокат Дронова Сергей Перепелица – ИФ) и обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения", - говорится в резолютивной части решения коллегии судей, оглашенной в среду председательствующим Владимиров Протасовым.

Таким образом, приговор суда первой инстанции в части назначения максимального срока наказания (10 лет лишения свободы), предусмотренного санкцией статьи, инкриминируемой обоим обвиняемым, остался без изменений.

Вместе с тем суд частично удовлетворил жалобу адвоката Зайцевой Юлии Плетневой в части, касающейся выплат по гражданским искам потерпевших.

Ранее в этот день Плетнева просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Она также считала, что возмещение ущерба потерпевшим должно быть не солидарным, как указано в приговоре суда первой инстанции, а долевым.

Перепелица потребовал отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова были подали Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева, а также второй обвиняемый Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

Теги: #приговор #дтп #харьков #дронов #зайцева #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 14.08.2019
Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

15:16 14.08.2019
Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

14:45 14.08.2019
Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

14:45 14.08.2019
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

13:46 14.08.2019
Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

12:43 14.08.2019
Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

11:55 14.08.2019
Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

00:33 14.08.2019
Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

20:12 13.08.2019
Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

16:22 13.08.2019
В Харьковской области двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ

В Харьковской области двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Власти Черногории запретили курить в ресторанах и кафе

Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

Нотр-Дам после пожара до сих пор находится под угрозой обрушения

Кабмин выделил почти 18,6 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин обязал получателей международной техпомощи обнародовать информацию о ней

В аэропорту Гонконга продолжаются акции протеста, расписание рейсов изменено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА