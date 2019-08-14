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16:40 14.08.2019

Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

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Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

Кабинет министров Украины назначил директора киевской специализированной школы №148 Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.

"Кабинет министров официально назначил директора школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Украины, обнародованном в среду.

Согласно решению, теперь Горбачеву необходимо найти и отобрать себе в офис омбудсмена 15 сотрудников.

Как сообщалось, 6 июня 2018 года Кабинет министров Украины одобрил создание 1 января 2019 года службы образовательного омбудсмена и утвердил порядок обращения к нему.

Теги: #кадры #кабмин
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