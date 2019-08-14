Кабмин обязал получателей международной техпомощи обнародовать информацию о ней

Кабинет министров обязал получателей международной технической помощи обнародовать информацию о полученной помощи, а исполнителей – ежегодно отчитываться о состоянии реализации проектов.

Соответствующее решение правительство приняло в среду без обсуждения.

Кроме того, как свидетельствует соответствующее постановление Кабмина, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", правительство упростило процедуры государственной перерегистрации международной техпомощи в случае изменений стоимости проекта и изменения перечня исполнителей.