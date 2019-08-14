События

15:16 14.08.2019

Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

2 мин читать
Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя генпрокурора и постановил восстановить его в должности.

Как сообщается в среду на сайте ОАСК, соответствующее решение суд принял по административному иску Голомши, который был уволен по закону об очищении власти (о люстрации).

Суд считает, что при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер ответственности, то есть вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время, ответчик в деле – Генпрокуратура Украины - не предоставила доказательств принадлежности Голомши к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

С учетом того, что должность Голомши в Генпрокуратуре не была политической, не доказана и правомерность применения к нему процедур, предусмотренных соответствующим законом, что обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, указанным в нем, что является "достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

В ОАСК подчеркнули, что рассмотрение данного иска длилось с ноября 2014 года, что связано с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации).

В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации.

В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

Теги: #голомша #гпу #оаск #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 14.08.2019
Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

14:45 14.08.2019
Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

14:45 14.08.2019
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

13:46 14.08.2019
Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

12:43 14.08.2019
Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

11:55 14.08.2019
Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

20:12 13.08.2019
Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

14:24 13.08.2019
НБУ подал встречный иск к Коломойскому

НБУ подал встречный иск к Коломойскому

13:08 13.08.2019
Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

Суд подтвердил отмену санкций НКЦБФР к "ТАСК-брокер"

12:13 13.08.2019
Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому на 20 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры Франции, Германии, Австрии и Италии соберутся в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста

Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

Нотр-Дам после пожара до сих пор находится под угрозой обрушения

Кабмин выделил почти 18,6 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин обязал получателей международной техпомощи обнародовать информацию о ней

В аэропорту Гонконга продолжаются акции протеста, расписание рейсов изменено

Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

Таможня 4,5 тыс. раз приостанавливала за 7 мес. оформление товаров по подозрению нарушений авторских прав и возбудила 7 дел

В Японии из-за приближения тайфуна "Кроса" отменили почти 260 авиарейсов

Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА