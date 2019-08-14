События

12:51 14.08.2019

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

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Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду нарушили "режим тишины" в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе один раз, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток сегодня, 14 августа, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел наших позиций в районе населенного пункта Пески", - сказано в сообщении.

Боевики после 1:10 ночи в течение 20 минут вели там провокационный огонь из стрелкового оружия. "Потерь в результате этого враждебного обстрела среди наших защитников Украины нет" – подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, Главное управления разведки Минобороны отмечает, что командование Вооруженных сил РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. "В частности, усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль над формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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