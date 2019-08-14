Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

Компания Uber (США) в среду внедряет в Украине анонимизацию телефоных номеров, благодаря которой, пассажир и водитель во время связи через приложение о поездке больше не увидят личных контактных данных друг друга.

"Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность", - цитирует пресс-служба компании председателя по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгия Соколянского.

Как отмечается, также для пользователей теперь доступны такие функции: Check Your Ride (оповещение, напоминающее пассажиру проверить, совпадают ли номера автомобиля и личность водителя с тем, что показано в приложении); кнопка вызова помощи 102 (при нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую связаться с местной службой полиции); "доверенные контакты" (пользователи могут выбрать 5 друзей и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке).

Кроме того, появились функции: "центр безопасности" (пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи); оповещения скорости (напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости).

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.

В Украине Uber присутствует с 2016 года. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.