События

12:45 14.08.2019

Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

2 мин читать
Uber внедряет анонимизацию телефонных номеров в Украине

Компания Uber (США) в среду внедряет в Украине анонимизацию телефоных номеров, благодаря которой, пассажир и водитель во время связи через приложение о поездке больше не увидят личных контактных данных друг друга.

"Uber в Украине уделяет много внимания безопасности и всегда работает над тем, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт для всех пассажиров и водителей до поездки, во время и после поездки. Это включает обеспечение того, чтобы водители и пассажиры могли связаться друг с другом, сохраняя приватность", - цитирует пресс-служба компании председателя по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгия Соколянского.

Как отмечается, также для пользователей теперь доступны такие функции: Check Your Ride (оповещение, напоминающее пассажиру проверить, совпадают ли номера автомобиля и личность водителя с тем, что показано в приложении); кнопка вызова помощи 102 (при нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую связаться с местной службой полиции); "доверенные контакты" (пользователи могут выбрать 5 друзей и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке).

Кроме того, появились функции: "центр безопасности" (пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи); оповещения скорости (напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости).

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.

В Украине Uber присутствует с 2016 года. Сервис доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Теги: #украина #uber
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 14.08.2019
Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Кабмин утвердил соглашение с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

12:45 14.08.2019
"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

"Укроборонпром" выиграл тендер на поставку Ан-178 в Перу

12:13 14.08.2019
В северо-западной части Украины заметно похолодает

В северо-западной части Украины заметно похолодает

11:26 14.08.2019
Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

10:06 14.08.2019
Москва разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

Москва разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

09:37 14.08.2019
Дни украинского кино пройдут в Торонто 30 августа – 1 сентября, накануне Международного кинофестиваля TIFF

Дни украинского кино пройдут в Торонто 30 августа – 1 сентября, накануне Международного кинофестиваля TIFF

08:30 14.08.2019
В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

08:03 14.08.2019
Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях Украины

Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях Украины

07:10 14.08.2019
Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:32 14.08.2019
Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

Первый вице-спикер Рады 8-го созыва Геращенко в новом парламенте хочет работать рядовым членом комитета по евроинтеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат Дронова, обвиняемого в смертельном ДТП в Харькове, просит отменить приговор и закрыть дело в отношении его подзащитного

Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

В Японии из-за приближения тайфуна "Кроса" отменили почти 260 авиарейсов

В Украине появится Единый госреестр ветеранов войны

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе

Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

УАПЦ прекратила существование – публикация в официальной прессе

Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Пиротехники за сутки обнаружили на участке в Станице Луганской 35 взрывоопасных предметов

Зеленский перевел Литвиненко из СНБО в НИСИ и поручил модернизировать институт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА