Адвокат Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит заменить ей максимальное наказание на условный срок

Адвокат Юлия Плетнева, защищающая Елену Зайцеву, обвиняемую в ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибли шесть человек, просит смягчить наказание своей подзащитной.

"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции - ИФ) в части назначения наказания", - сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда в среду.

Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым, и Зайцева должна возместить 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.

При этом Плетнева отметила, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии.

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья. Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО. Кроме того, адвокат указала на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Зайцева поддержала требования своего адвоката.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова были подали Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева, а также второй обвиняемый Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.