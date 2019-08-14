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12:13 14.08.2019

В северо-западной части Украины заметно похолодает

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В северо-западной части Украины заметно похолодает

В ближайшие сутки, 15 августа, погода в Украине ожидается контрастной: на северо-западную часть страны распространится прохладный и влажный воздух из Центральной Европы, поэтому температура существенно снизится, особенно в западных областях, а на остальной территории по-прежнему будет сухо и жарко.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 17-22°, в Винницкой и Киевской областях 22-27°.

На остальной территории без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в Черниговской области 24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 августа самая высокая температура днем была +36,5 в 2010 году, самая низкая ночью +6,2 в 1909 году.

16 августа - без осадков, лишь на востоке страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

14 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #украина
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