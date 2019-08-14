События

11:26 14.08.2019

Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

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Украинские пограничники обнаружили патроны в бардачке внедорожника, прибывшего на теплоходе из США

Пограничники Одесского отряда в международном морском пункте контроля "Визирка" обнаружили патроны в автомобиле, который прибыл из США.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, прибывшего на одном из теплоходов из США, сработала служебная собака. В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов пограничники обнаружили 32 патрона.

О данном факте проинформирована Нацполиция. Патроны изъяты в установленном порядке.

Теги: #сша #украина #граница
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