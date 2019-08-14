Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Лунная станция Индии Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") отправилась в направлении Луны, покинув земную орбиту, сообщила в среду Индийская организация космических исследований (ISRO).

В организации подтвердили, что "Чандраян-2" "успешно выполнила маневр по выводу на околоземную орбиту".

"Во время этого маневра жидкостный двигатель аппарата работал около 1203 секунд, что позволило ему перейти на траекторию полета к Луне после того, как он пробыл 22 дня на земной орбите", - сказали в ISRO.

Ожидается, что "Чандраян-2" выйдет на лунную орбиту к 20 августа.

В конце июля тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III успешно вывела на орбиту лунную станцию Индии "Чандраян-2".

Запуск автоматической межпланетной станции был осуществлен с пусковой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы. В 2008 году к Луне уже был отправлен аппарат "Чандраян-1", который выполнял роль орбитальной исследовательской станции.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.