События

10:14 14.08.2019

Пиротехники за сутки обнаружили на участке в Станице Луганской 35 взрывоопасных предметов

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Пиротехники за сутки обнаружили на участке в Станице Луганской 35 взрывоопасных предметов

Пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по ЧС продолжают проверку и разминирование местности в пгт Станица Луганская – за минувшие сутки обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

"Обследовали 0,83 га территории области, где обнаружили, изъяли и уничтожили 35 единиц взрывоопасных предметов: 9 артиллерийских снарядов, 7 минометных мин и 19 ручных гранат", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Луганской области в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Теги: #пиротехника #станица_луганская
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