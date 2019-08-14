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10:06 14.08.2019

Москва разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

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Москва разместила в Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

Эскадрилья беспилотников "Форпост" для разведки и целеуказания размещена на Черноморском флоте в Крыму, пишет в среду газета "Известия".

"Отдельная эскадрилья дальних беспилотников "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка ЧФ весной нынешнего года", - сообщило издание со ссылкой на главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

По данным газеты, размещенные под Севастополем беспилотники смогут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии.

"Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" в штабе ВМФ.

Ранее сообщалось, что тактический беспилотник "Форпост" представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов "Форпост", собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнет получать полностью локализованные машины, к тому же прошедшие модернизацию с учетом боевого опыта в Сирии - "Форпост-М".

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 16 часов на удалении до 400 км.

Теги: #крым #рф #беспилотник #украина
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