События

09:37 14.08.2019

Дни украинского кино пройдут в Торонто 30 августа – 1 сентября, накануне Международного кинофестиваля TIFF

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Дни украинского кино пройдут в Торонто 30 августа – 1 сентября, накануне Международного кинофестиваля TIFF

В Торонто (Канада) с 30 августа по 1 сентября состоятся Дни украинского кино, кроме того, Украина примет участие в 44-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF), где представит две картины.

Как сообщает в среду Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино), программа Дней украинского кино включает истерн Ярослава Лодыгина "Дикое поле", сатирическую драму "Донбасс" Сергея Лозницы, трагикомедию "Вулкан" Романа Бондарчука, приключенческое фэнтези "Похищенная принцесса" Олега Маламужа и мюзикл "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко.

В программе Международного кинофестиваля в Торонто (состоится 5-15 сентября) будут представлены два украинских фильма – антиутопия "Атлантида" Валентина Васяновича (в секции Contemporary World Cinema) и драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула (в секции Special Presentation). В рамках фестиваля также будет работать украинский стенд, который ознакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине.

Теги: #канада #украина #кинофестиваль #торонто #кино
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Интерфакс-Украина
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