События

08:30 14.08.2019

В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

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В с.Слобода Береговского района Закарпатской области после употребления пищи в ресторане "Семейный уют" с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС утром в среду.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #украина #пищевое_отравление #госпитализация #закарпатская_область
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