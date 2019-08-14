В Закарпатской области с пищевым отравлением госпитализировали 29 человек, из них 8 детей

В с.Слобода Береговского района Закарпатской области после употребления пищи в ресторане "Семейный уют" с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек (из них 8 детей), которые 10 августа принимали пищу на свадьбе в ресторане "Семейный уют" в с. Слобода Береговского района (всего находилось 190 человек)", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС утром в среду.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.