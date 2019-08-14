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08:25 14.08.2019

Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей

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Facebook платил сотням подрядчиков за расшифровку аудиосообщений своих пользователей

Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщает Bloomberg.

По данным сотрудников, занимавшихся расшифровкой сообщений, они не знали, где были сделаны эти записи и как они были получены. По их словам, они только слушали разговоры пользователей Facebook, порой непристойного содержания, но не знали, зачем это компании.

В Facebook подтвердили, что занимались расшифровкой аудиосообщений пользователей, но заявили, что больше не будут этого делать.

"Так же, как Apple и Google, мы приостановили расшифровку аудио людьми более недели назад", - сообщили в компании.

Как отметили в Facebook, пользователи, чьи сообщения прослушивались, выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.

В свою очередь, подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

Facebook не раскрывает пользователям, что третьи лица могут прослушивать их аудио. Это привело к тому, что некоторые подрядчики почувствовали, что их работа неэтична.

Издание сообщает, что среди фирм, занимавшихся расшифровкой сообщений пользователей, компания TaskUs Inc.

Facebook является одним из крупнейших и наиболее важных клиентов TaskUs, но сотрудникам не разрешается публично упоминать, для кого они работают.

Теги: #сообщения #сша #facebook #пользователи
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