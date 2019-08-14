События

07:10 14.08.2019

Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня... Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики один раз обстреляли вблизи Песков - из стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка #украина
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