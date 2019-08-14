Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня... Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия, вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики один раз обстреляли вблизи Песков - из стрелкового оружия.