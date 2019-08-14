Правоохранители задержали четыре группы сталкеров в Чернобыльской зоне, среди них граждане Франции

В течение последних суток правоохранители задержали четыре группы сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, в одной из них были граждане Франции, сообщила пресс-служба Национальной полиция Киевской области.

"Во время патрулирования территории зоны отчуждения полиция обнаружила и задержала целых четыре группы сталкеров, среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первую группу из двух мужчин 28 и 42 лет, жителей Енакиево и Николаева, правоохранители задержали в отселенном селе Любьянка. Вторая группа молодых людей 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей задержана в отселенном городе Припять. И третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет была задержана на объекте "Чернобыль-2".

"Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник - киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет", - добавили в полиции.

Правоохранители составили административные протоколы в отношении нарушителей. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также полицейские направили материалы в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.