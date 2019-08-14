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04:58 14.08.2019

Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов

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Размещенная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов.

Петиция размещена на сайте главы государства 23 июля 2019 года. В тексте ее инициатор предложил отменить или приостановить законодательные акты, предусматривающие финансирование за счет государственного бюджета политических партий, как тех, которые прошли 5% барьер, так и тех, которые набрали всего 2%.

"С 2019 года огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2%", - говорится в тексте петиции.

Также отмечается, что "в целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн. грн".

На сайте указано, что до конца сбора подписей остался 71 день.

В настоящее время петиция находится в статусе ожидания к рассмотрению.

Теги: #финансирование #партии #украина #петиция
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