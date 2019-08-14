Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов
Размещенная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов.
Петиция размещена на сайте главы государства 23 июля 2019 года. В тексте ее инициатор предложил отменить или приостановить законодательные акты, предусматривающие финансирование за счет государственного бюджета политических партий, как тех, которые прошли 5% барьер, так и тех, которые набрали всего 2%.
"С 2019 года огромные деньги также получат партии, которые не попали в парламент. Сейчас за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер, но и те, что набрали 2%", - говорится в тексте петиции.
Также отмечается, что "в целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 млрд 900 млн. грн".
На сайте указано, что до конца сбора подписей остался 71 день.
В настоящее время петиция находится в статусе ожидания к рассмотрению.