Итальянский сенат отказался проводить 14 августа голосование по доверию правительству

Сенат Италии отказался во вторник отказался проводить 14 августа голосование о недоверии премьер-министру Италии Джузеппе Конте, сообщают во вторник итальянские СМИ.

Соответствующее предложение выдвигала партия Сальвини "Лига", совместно с "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, а также "Братьями Италии" Джорджи Мелони.

Против инициативы выступили "Движение 5 звезд" и "Демократическая партия", пообещав, что они будут голосовать против нее и дальше, сообщает агентство АНСА.

В то же время, сенаторы высказались в поддержку того, чтобы Джузеппе Конте выступил перед ними 20 августа с оценкой ситуации, в которой оказалась правящая коалиция.

Сальвини ранее во вторник призвал как можно скорее проголосовать по проекту сокращения числа сенаторов и депутатов в итальянском парламенте, и сразу после этого провести досрочные выборы.

Сальвини подчеркнул, что его партия готова проголосовать за сокращение числа депутатов и сенаторов уже на следующей неделе.

Реформа, предложенная "Движением 5 звезд", должна сократить число членов палаты депутатов с 630 до 400, а сенаторов - с 315 до 200. Новый закон будет применяться при первом же роспуске парламента, но не ранее, чем через 60 дней после его вступления в силу.

Партия "Лига" Сальвини на прошлой неделе призвала сенат страны выразить вотум недоверия премьер-министру Джузеппе Конте. Сальвини заявлял, что в Италии должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства. Сальвини также обратился с призывом к премьеру Италии Джузеппе Конте убедиться в том, что в итальянском парламенте действительно отсутствует большинство.