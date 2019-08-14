В Николаеве произошло задымление пассажирского поезда

Вблизи станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда №766 "Херсон-Киев", сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"В 17:18 возле станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда № 766 Херсон-Киев. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что локомотив сразу отвели на безопасное расстояние от пассажирских вагонов и ликвидировали задымление.

"Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 мин. Сейчас железнодорожники принимают все меры для сокращения отставания поезда от графика", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время устанавливают причины задымления.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что плотно задымленная и горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.