События

00:33 14.08.2019

Суд признал противоправным увольнение директора теруправления ГБР в Полтаве и восстановил его в должности

2 мин читать

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск экс-директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Тимошко к директору ГБР Роману Трубе и признал противоправным приказ об увольнении Тимошко с должности.

"Признать противоправным и отменить приказ об увольнении... от 28.05.2019 г. Восстановить (Тимошко - ИФ) в должности директора территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава", - говорится в решении, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Тимошко также требовал обязать Трубу воздержаться от принятия решения (путем издания приказов, распоряжений и т.д. - ИФ), об освобождении его (Тимошко - ИФ) с должности директора теруправления ГБР, без согласования такого решения с первым заместителем и заместителем директора Государственного бюро расследований. Но в удовлетворении этой части требований суд отказал.

Дело рассматривалось по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Решение Харьковского окружного административного суда было принято 8 августа. 12 августа его текст был опубликован на сайте единого госреестра судебных решений.

На решение может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня его провозглашения. Вместе с тем суд предписал допустить к немедленному исполнению решения в части восстановления Тимошко в должности.

Как сообщалось, в конце мая Роман Труба уволил трех руководителей подразделений центрального аппарата и руководителя территориального управления, расположенного в Полтаве Владимира Тимошко.

В связи с этим народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко направил заявления генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому с просьбой проверить законность действий Трубы.

3 июня спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что в ведомство поступило заявление от секретаря и председателя Совета общественного контроля при ГБР о совершении уголовных преступлений директором Госбюро расследований Романом Трубой. В частности, по словам заяввителей, речь идет об умышленном неисполнении решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); служебной халатности (ч. 1 ст . 367 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины); разглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины)". Спикер Генпрокуратуры добавил, что по информации, изложенной в обращении, Генеральная прокуратура Украины 3 июня в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины.

Теги: #гбр #восстановление #украина #харьков #директор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:32 14.08.2019
В Николаеве произошло задымление пассажирского поезда

В Николаеве произошло задымление пассажирского поезда

23:30 13.08.2019
Начальник Житомирского областного управления лесхоза Куринский подал заявление об отставке

Начальник Житомирского областного управления лесхоза Куринский подал заявление об отставке

22:03 13.08.2019
Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

Адвокат: Порошенко вызывают на полиграф для того, чтобы скрыть отсутствие доказательств у следствия

20:15 13.08.2019
Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

19:02 13.08.2019
Россия объявила сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персона нон-грата

Россия объявила сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге персона нон-грата

18:28 13.08.2019
РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

16:22 13.08.2019
В Харьковской области двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ

В Харьковской области двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу с РФ

14:02 13.08.2019
На западе Украины в среду пройдут ливни с грозами, на остальной территории – преимущественно жарко и сухо

На западе Украины в среду пройдут ливни с грозами, на остальной территории – преимущественно жарко и сухо

11:58 13.08.2019
Зеленский поручил разработать законопроекты об упрощении приобретения украинского гражданства политбеженцами из РФ и лицами, воевавшим за Украину

Зеленский поручил разработать законопроекты об упрощении приобретения украинского гражданства политбеженцами из РФ и лицами, воевавшим за Украину

11:50 13.08.2019
Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Переговорная группа по транзиту российского газа будет создана после формирования нового правительства, но есть и план "Б"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Ситуация в аэропорте Гонконга постепенно стабилизируется

Прокуратура открыла дело о возможном получении взяток правоохранителями Житомирщины в схемах о незаконной добыче янтаря

Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в аэропорту Гонконга

В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

В России завершили съемки фильма о Чернобыльской катастрофе

В Киеве в ближайший час ожидается гроза и сильные порывы ветра – Укргидрометцентр

В доме оказавшегося в центре скандала бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА