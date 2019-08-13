События

23:30 13.08.2019

Начальник Житомирского областного управления лесхоза Куринский подал заявление об отставке

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Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в обнародованном в соцсети Facebook заявлении Куринского.

В заявлении указана дата 12 августа. Сообщается, что он решил уволиться после того, как к этому его призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того чиновник написал открытое письмо главе государства и заявил, что должен был выступить 12 августа на совещании с участием Зеленского, однако ему не предоставили такой возможности.

Ранее сообщалось, что Зеленский рекомендует написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

Теги: #начальник #заявление #украина #лесхоз #житомирская_область
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