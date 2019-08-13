Прокуратура открыла дело о возможном получении взяток правоохранителями Житомирщины в схемах о незаконной добыче янтаря

Прокуратура Житомирской области по результатам совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского в г.Олевск открыла уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов с целью покрывания схем незаконной добычи янтаря.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Житомирской области, материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР), расположенное в Хмельницком.

В прокуратуре напомнили, что 12 августа Зеленский в Олевске проводил совещание по вопросам незаконной добычи янтаря. Он озвучил информацию о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области к покрыванию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности.

С учетом обнародованных на совещании сведений, а также информации, размещенной на официальном сайте президента Украины и в средствах массовой информации, прокуратура Житомирской области в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Как сообщалось, 12 августа Зеленский порекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.