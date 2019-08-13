Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказала Иванова агентству во вторник.

12 августа после допроса Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Сам Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко на брифинге.