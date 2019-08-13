Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

Черниговский окружной административный суд рассмотрел иск кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская обл., центр - Прилуки) Бориса Приходько и обязал окружную избирательную комиссию в этом округе признать недействительным голосование на участке №740243.

Как сообщается на веб-портале Судебной власти Украины, кандидат Приходько в своем административном иске просил суд признать противоправными действия окружной избирательной комиссии округа №210 по составлению протокола от 6 августа с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в этом округе № 210 без вынесения на голосование вопроса утверждения этого протокола и итогов голосования. Кроме того, истец просил обязать окружком признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 округа №210.

Приходько отметил, что в участковой избирательной комиссии №740243 в гериатрическом пансионате в день голосования за инвалидов, находящихся на содержании в этом заведении и являющихся избирателями, массово проводились записи о выдаче бюллетеней, которые в дальнейшем не передавались избирателям, а оставались у членов УИК. Кроме того, в список избирателей УИК №740243 были включены лица, умершие в 2018-2019 годах.

В связи с этим истец просил окружком при проведении повторного подсчета голосов на участке №740243 исследовать списки избирателей и признать недействительным голосование на данном участке. Однако ОИК не распаковала пакет со списками избирателей и не признала голосование недействительным.

В судебном заседании свидетель, который представился официальным наблюдателем от партии "Европейская солидарность", сообщил, что в день голосования видел, как в кабинку для голосования избиратели заходили с сотрудником пансионата, и сотрудники заведения принимали у избирателей бюллетени, ставили галочки в них вместо избирателей.

Суд также изучил оригиналы уточненного списка избирателей на участке №740243 и выписку из списка избирателей, в которых усматривался ряд разногласий.

Из протокола окружкома с пометкой "Уточненный" от 6 августа следует, что суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на указанном избирательном участке, составляет 181, но выявлены 10 фактов незаконного голосования, что составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени.

Суд частично удовлетворил поданный иск. "Признать противоправными действия окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №210 по составлению протокола от 06.08.2019 с пометкой «Уточненный» об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210. Обязать окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №210 признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 одномандатного избирательного округа №210", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 августа Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос установления окружной избирательной комиссией округа №210 итогов голосования и обязала окружком не позднее 12.00 9 августа проработать списки избирателей на 33 избирательных участках, где по решению суда пересчитывали голоса.

В случае выявления окружной комиссией несоответствий, согласно поручению ЦИК, ей надлежит составить соответствующие протоколы с пометкой "Уточненный", и с учетом сведений, указанных в этих протоколах, внести изменения в установленные итоги голосования в округе №210, составить протокол окружной избирательной комиссии округа об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК вместе с другими необходимыми избирательными документами. А при отсутствии несоответствий проинформировать об этом ЦИК и предоставить надлежащим образом заверенную копию протокола заседания окружной избирательной комиссии №210 или выписки из него.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 440 голосов).

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.