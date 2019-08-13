События

19:47 13.08.2019

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

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Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке, противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все восемь обстрелов совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

О потерях в сводке не сообщается.

Теги: #оос #штаб
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