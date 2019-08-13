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19:20 13.08.2019

В России завершили съемки фильма о Чернобыльской катастрофе

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В России завершили съемки фильма о Чернобыльской катастрофе

Режиссер Данила Козловский завершил съемки фильма о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в пресс-службе компании "Нон-Стоп", занимавшейся производством картины.

"Вчера завершились съемки фильма "Когда падали аисты" (рабочее название) режиссера Данилы Козловского, рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и в Хорватии", - сообщили в пресс-службе.

Картина Козловского - первый российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Выход в прокат фильма "Когда падали аисты" запланирован на 8 октября 2020 года.

В фильме "Когда падали аисты" Козловский - режиссер, исполнитель главной роли и продюсер картины.

В июне глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщал, что в настоящее время в России в работе находятся два проекта про Чернобыль - полнометражный фильм и сериал.

Ранее в 2019 году на экраны вышел американский мини-сериал НВО "Чернобыль". Его снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. В главных ролях "звезды": Джаред Харрис (играет академика Валерия Легасова), Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон (единственный вымышленный персонаж - физик-ядерщик Ульяна Хомюк). Большая часть натурных съёмок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция. Но блочный щит управления ИАЭС сильно отличался от щита ЧАЭС, поэтому авторам пришлось создать макет.

Сериал "Чернобыль" продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почётное 1-е место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

Американский сериал вызвал неоднозначные оценки в России, поскольку некоторые критики усмотрели в нем оскорбление памяти советского строя.

Теги: #чернобыль #фильм #сьемка
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