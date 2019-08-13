В Киеве в ближайший час ожидается гроза и сильные порывы ветра – Укргидрометцентр

В Киеве в ближайший час и до конца текущих суток возможна гроза и порывы ветра 15-20 м/с, сообщила Киевская горсгосадминистрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.