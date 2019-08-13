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19:11 13.08.2019

В доме оказавшегося в центре скандала бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

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В доме оказавшегося в центре скандала бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

Австрийские правоохранительные органы обыскали дом бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сообщают во вторник западные СМИ.

Обыски не связаны с разгоревшимся в Австрии в мае скандалом из-за видео, на котором Штрахе якобы обсуждает вопросы финансирования его партии.

Расследование, в рамках которого прошли обыски, связано с включением члена Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе, в совет управляющих австрийского оператора казино Casinos Austria .

17 мая немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую в СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае из-за публикации скандального видео Хайнц-Кристиан Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

После этого австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству канцлера Себастьяна Курца, которое было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, став первой женщиной-канцлером Австрии. Она будет возглавлять правительство Австрии до досрочных парламентских выборов в сентябре 2019 года.

Теги: #австрия #обыски #политик
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